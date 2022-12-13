國民黨立委賴士葆在臉書上指出，年關將至，他的服務處接到很很多台商、台生買不到機票的求助電話，向陸委會詢問，陸委會的答覆是加開航班申請不知陸方會否同意，問題是陸委會根本沒有跨出第一步，未曾試圖幫歸心似箭想回家過年的國人出面奔走。

賴士葆質疑，過去疫情期間很多「小明」不能返台，時任疫情指揮官陳時中說，要為自己選擇國籍負責，那這些土生土長擁有中華民國國籍在大陸工作的台灣人，返鄉路迢遙，政府為他們負了什麼責任？讓他們有家歸不得，為什麼他們要成為抗中政策的犧牲者？

賴士葆痛批，陸委會是典型「有政府不必做事」的單位，兩岸關係冰凍，陸委會的功能大概只有偶而發表譴責大陸的言論，其餘的面對大陸已讀不回的狀態，陸委會真的很輕鬆。疫情解封，蔡政府對世界各國邊境開放，唯獨不開放陸客，阻絕小三通，行政院長蘇貞昌說擔心對岸來搶藥，這個理由根本鬧笑話，抗中才是真正的原由，搶藥只是藉口，很蹩腳的藉口啊。

賴士葆表示，抗中牌在這次選舉中已經被民意檢驗是失靈、失效的，蘇貞昌既然賴著不走，好歹施政有點新氣象，卻還是墨守成規，被民進黨意識形態的緊箍咒纏繞著，明明快要窒息還執迷不悟不肯鬆手。