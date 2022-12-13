美系外資針對3檔高價IC設計股出具最新研究報告，重申譜瑞-KY(4966)、世芯-KY(3661)買進評等，股后信驊(5274)中立評等。

美系外資表示，譜瑞_KY公布11月營收為11億元、月減少6%、年減少37%。隨著庫存消化的進行，預計對譜瑞_KY明年第一季還是會有一些相關影響，然而，預計本季將已經是谷底，2023年下半年毛利率將恢復，同時，新產品也將帶來更好的產品組合，且從長遠來看， 譜瑞_KY在PCIe方面的進展，有利於擴大市場佔有，故維持譜瑞_KY買進評等、目標價1050元。

美系外資表示，信驊11月營收為4.19億元，月減少19%、年增加37%。現階段預計信驊第四季營收年增約3%，全年營收年增約44%，因為目前根據對供應鏈的檢查，轉趨更保守。將信驊2022~2024年每股收益下調1~8%，以反映前景，同時將毛利率維持在約65%，重申中立評等、目標價2300元。

美系外資表示，世芯-KY的11月營收為為18億元、月增加43%、年增加108%，此意味著世芯-KY可望實現先前對其預估的第四季營收52億元目標，也顯示全年營收落在美金4.6億~4.7億。進入2023年，有鑑於HPC(高速傳輸)領域需求暢旺，預計世芯-KY將繼續在NRE(委託設計)中保持強勁的營收趨勢，其中汽車半成品供應鏈的發展更近一步提供利基，預計世芯-KY在2023年收入、利潤均將強勁增長，故維持買進評等、目標價1000元。