中天綜合台《小明星大跟班》周四（15日）晚間10點播出「年終開運撇步大公開！這些方法是真的有效嗎？！」剛結束5年戀情的黃喬歆大吐苦水：「今年最衰的莫過於5年的感情放水流，畢竟在一起那麼久了，只能說我識人不清」，她也坦言男方很和她復合，但她已經拒絕，「我有跟他說清楚，我說你來台灣就當作來觀光，不要覺得可以跟我複合。」

她透露兩人以結婚為前提合資買房，不料這卻成為兩人分手的導火線，「從我們買房到一起住已經兩年，這中間他完全沒有付出，因為房子是掛我的名字，他的想法是『妳不是我女友嗎，住妳家為什麼要收錢』。」主持人Sandy吳姍儒一聽就覺得男生心態不尊重人，黃喬歆還說即使自己有房貸壓力，當男友工作投資需要用錢，她還是大方借錢給對方，吳宗憲立馬點出關鍵：「情感一但牽扯到金錢就完蛋了！」

命理專家尹森以紫微斗數分析黃喬歆明年的感情運勢：「這段姻緣應該還沒結束，妳明年桃花運很旺，要認識新對象是有機會的，但感情上也會有些糾纏，所以他應該還是會回來找妳。」黃喬歆笑問，「我跟他復合不是超蠢？」Sandy也覺得不妥：「妳要復合，我們也只能唱一首溫嵐的《傻瓜》送給妳。」吳宗憲則要她自己判斷：「自己心裡面最有數，一定有一個人愛另外一個人比較多，萬一實在緣盡了，沒有怨尤。」。