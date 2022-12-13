台北市長柯文哲8年的市長任期即將屆滿，他昨（12）日晚間參加市府秘書處尾牙，並透過IG分享同歡狀況，只見他獻唱《囚鳥》後直言，多年忍耐不能講想講的話，當場嗆聲下周要K兩個人，雖然影片被消音，但卻在現場引起超大迴響，讓網友全都猜測連連。

柯文哲昨日參加市府秘書處尾牙，上台後就向所有同事喊話，「各位同仁，如果我有對不起你的地方，請原諒我」，引起台下一片歡呼與笑聲，他認為自己對不起很多人，但也說「不過我相信，你們以後一定過著幸福快樂的日子。」

隨後在現場同仁的起鬨下，柯文哲在現場開唱，選了一首意有所指的《囚鳥》，並說「我快要飛走了，我這麼多年來忍耐，都不能講我想講的話」，讓主持人當下興奮地喊「現在可以講！」柯則回應「不會，到下個禮拜，你們看我怎麼K那個，從那個XXX（消音）啦，王世堅還好，跟OOO（消音）對打，歡迎，我是忍耐你知道！」

柯文哲一席話讓與會同仁全都暴動，邊尖叫邊拍手叫好，疑似對於柯要K的人相當認同，最後柯文哲更高舉雙手，高呼「我不當市長了！我可以自由了！」