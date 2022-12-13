丁男大腿骨折、身體多處擦傷，所幸意識清楚，送醫後並無大礙。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

桃園市大園區一名23歲丁姓越籍移工，昨深夜騎車外出訪友，丁男用手機導航找路，但因天色昏暗視線不佳，他不慎連人帶車跌入河中，警消獲報後到場合力救援，順利將丁男從河裡救起，丁男大腿骨折、身體多處擦傷，所幸意識仍清楚，送醫後並無大礙。

大園警分局潮音派出所昨晚11時許接獲民眾報案，稱丁男騎車摔落河中急需救援，警方獲報後立即依民眾提供的地點，前往台61線橋下搜尋，發現丁男跌坐河中痛苦哀號，機車也倒在一旁快要被河水淹沒，員警與救護人員利用繩索吊掛擔架將丁男救起。

救護人員初步檢視，丁男大腿有骨折情形且身體多處擦挫傷，但意識清楚。丁男說，他當時騎車要去找朋友，但因不熟路況只能依靠導航找路，沒想到愈騎感覺路愈小條，加上天色昏暗又下雨，影響行車視線，一時沒注意就連人帶車摔進河裡，只好趕緊打電話向朋友求救。

丁男表示，當時天氣寒冷又下雨，看著河水漸漸升高，他腳受傷無法動彈，甚至一度感到絕望，幸好警消人員及時前來救援，才讓他得以平安脫困。