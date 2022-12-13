港府進一步放寬防疫措施，香港特首李家超今（13）日出席行政會議前記者會時表示，審視數據分析風險，對於防疫抗疫措施改動，他與醫衞局局長盧寵茂做出決定，下午會宣布新措施。包括明天（14日）起不需要掃安心出行，但保留疫苗通行證，進入食肆需要使用。另外，疫苗通行證會取消黃碼，確診就紅碼，沒有確診就藍碼。

據了解，「安心出行」APP是港府為市民提供的數位工具，透過掃描場所內的QR Code，會在電話裡自行紀錄進出的不同場所及時間；而在安心出行APP上傳2019冠狀病毒病疫苗接種紀錄或「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」，進入指定處所時掃描安心出行QR Code後，便會顯示其疫苗通行證。確診者的疫苗通行證會轉為紅色，而抵港人士醫學觀察期間，疫苗通行證將會轉為黃色。

香港東網報導，李家超指有考慮風險，取消黃碼都不會增加社區感染風險，希望下午盧寵茂會將數據風險詳細解釋，也會宣布相關措施。執行日期定在明天，希望有時間給予有關部門執行，需要通知實際運作。他再次感謝盧寵茂帶領醫務衞生局做大量工作，包括取消航班熔斷機制、很多人沒有確診都可以正常工作等。

此外，有消息指出，隨著大陸公布優化防疫新十條措施，陸港免檢疫通關最快可在2023年1月上旬實施，可能改採0＋3方式，即入境人士只需要3天居家觀察。李家超表示，自己希望盡快與大陸通關，但要按疫情推進，要配合大陸的措施，第一階段希望先加大配額，並盡量減少生活的限制，有最新措施會第一時間公布。