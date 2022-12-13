曾治豪。（中天綜合台提供）

陳宥心近日在中天綜合台《小明星大跟班》「年終開運撇步大公開！這些方法是真的有效嗎？！」透露被合夥人盜領存款，想要跟對方協商時，意外發現對方瘁死的噩耗，無奈之下，她還嘗試「打小人」，期待活著的人能趕快把錢還給她。

陳宥心說在投資房地產認識一個朋友，對方說要先拿60萬做金流，她因為沒有經驗，就選擇相信對方，不料有天就接到銀行通知帳戶有不正常的提款，「我去銀行調監視器畫面，一看竟然是他，後來才知道他投資失利，挖東牆補西牆。」。

陳宥心與對方談妥攤還方式，不料對方卻傳出噩耗，「因為他都不正常還款，有天我打電話找不到他，他家人才說他突然猝死在浴缸，我想說他會不會是詐死？」黃喬歆認為陳宥心和她很像，兩人都是因為太天真而容易受騙。

上個月才經歷車禍的曾治豪，透露當天的車禍經過，「那台車不知道哪來的靈感突然撞過來，我直接頭去撞安全島，最可怕的是，他如果沒煞住，我就直接去見耶穌了。」最讓曾治豪苦惱的還有工作運不佳，他說：「我在駐唱，疫情的時候有的店家直接說休息3到5個月，等於我零收入，補助也等不到。」。

曾治豪表示自己是透過禱告遇到貴人：「百榕姐邀我去她的炸雞店打工，有些民眾會給我鼓勵跟關心，但也有來看衰我、取笑我的，後來有一個阿姨給了我1萬塊幫我度過難關。」曾治豪也很感激演藝圈其他前輩伸出援手，但吳宗憲卻覺得他話中有話：「你現在是在說我沒有匯1萬塊給你？」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每周一至周五晚間10點《小明星大跟班》。