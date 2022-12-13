世足4強賽即將開打，《星座好朋友》運勢專欄中分享12星座在看比賽時獨特的表現和反應方式，其中金牛座就算賽事很激烈，也不會流露情緒，只會緊張時緊握拳頭，天蠍座則喜歡獨自一人看球，至於射手座則非人多不可，覺得大家一起看球賽才有氣氛。

▍牡羊座：坐不住

時時刻刻都在鬧的牡羊座看世足賽時，是完全坐不住的，他們會隨著賽事的起伏時而激動時而狂歡，全心投入比賽。

▍金牛座：握緊拳頭

金牛座比較內向，他們不會很直接地把自己情緒發洩出來，看世足賽的時候他們就算很緊張很激動，最多也就握緊自己拳頭。

▍雙子座：現場解說

雙子座在看世足賽時嘴巴完全停下來，會一直進行現場解說，他們管不住自己的嘴，有時候會讓別人覺得很吵。

▍巨蟹座：開始冒汗

巨蟹座在看世足賽時表面會看起來很淡定，其實心裡面比誰都緊張，他們在緊張的時候會不停的冒汗。

▍獅子座：罵

獅子座習慣掌握並指揮他人，看球賽時他們會發表很多意見，一看見球踢得不好就會一直碎念。

▍處女座：挑剔

處女座在看世足時會不斷挑剔球星的表現，只要不進球他們就會抱怨和惋惜，且言語十分惡毒。

▍天秤座：冷靜

天秤座的個性一向冷靜，不會受比賽影響而歡呼吶喊，但他們會不停喝水，緩解緊張的心情。

▍天蠍座：獨自一個人

天蠍座在看世足賽時並不喜歡和一堆人一起看，他們更喜歡準備一點小零食，一人獨自在家裡面為自己喜歡的球隊歡呼。

▍射手座：一定要人多

射手座在看世足賽時一定要人多，對他們來說一堆人在一起看才有氣氛，甚至會和身邊的人不斷討論賽事的進展。

▍摩羯座：運彩

摩羯座會為了自己喜歡的球隊一擲千金，希望可以小賺一筆，他們的關注點一直都是結果而沒有過程。

▍水瓶座：重複看

水瓶座在看世足賽的時候會不斷的重複看自己喜歡的球隊，就算看好幾遍也依舊樂此不疲，會投入非常大的熱情。

▍雙魚座：只看關鍵部分

雙魚座看世足賽並不會重頭到尾都看，對他們來說只有關鍵的進球才能夠吸引他們的注意力，因此只會在賽事出現高潮時才會看一下。