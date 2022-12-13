國泰金(2882)旗下國泰世華銀行首席經濟學家林啟超指出，2023年通膨、利率、美元指數三大指標將迎來反轉，資本支出有機會開出，訂單存貨比緩步向上，股市氣氛將可望漸進好轉，但不確定性仍存在，全球債務壓力已無擴大性財政政策支撐空間以及沒有QE的貨幣政策，都影響好轉速度。整體而言，股、債市可能無法像2008年及2020年V型大反轉，因為當時利率降到0並啟動QE，2023年沒有啟動QE的環境，且即使有反轉的機會，結構性問題非短期可改變。

林啟超認為，2023年上半年或將是全球景氣下滑最明顯的階段，股市下修的風險仍在。通膨狀況有機會第2季後改善，林啟超指出，從數據面來看，美國現在的通膨並非在商品面，而是房租及薪資所引發的服務通膨，2023年3～4月美國的租屋成本可能攀升到7.5～8％，而勞動市場明顯供需失衡，薪資短期仍有上漲壓力，意謂第2季後美國通膨將趨緩，但下滑的速度不會很快。

自2022年來，通膨壓力加快聯準會升息腳步，2023年美國利率可能升至5％～5.25％之間，林啟超指出，隨著通膨往下走，美國極可能在2023年3～5月結束升息。惟市場所面臨的結構性問題，例如供應鏈重組及能源供給的隱憂，皆難以在3、5年間立即有所轉變，加上貨幣政策的遞延效果，企業成本、庫存增加，但訂單變少，使景氣狀況將延遲反應到未來幾季，對於不再QE後的資本市場，復甦狀況可能沒有想像中迅速與樂觀。

至於投資人關心的股市方面，全球及美國進入經濟衰退難以避免，加上股市面臨評價低盤及企業盈餘下修，明年上半年初仍有下修風險，股市評價須待庫存調整改善，會有向上的空間。債市部分，由於美國兩年期公債利率約4.3％，如果資金有短期停泊的需求且風險承受度較低，短債或許是不錯的考量；而長債則更著眼於1年後可能啟動的降息循環，在此趨勢下，美元指數相較今年更顯疲軟。