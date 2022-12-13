信邦電子(3023)宣布攜手友達宇沛協助落實集團碳管理數位化布局，友達宇沛提供全方位碳管理平台(AUO Carbon Agent，簡稱ACA)，其系統框架及內容係依循ISO標準建置，接軌國際法規，可符合國內外碳盤查需求，落實信邦承諾挑戰2030年集團減碳40%目標。

友達宇沛為友達集團旗下子公司，專精於水零排與淨零碳排的永續方案，面對氣候變遷挑戰，從碳盤查到節能，乃至減廢和資源化循環，提供客戶完整一條龍解決方案服務，可幫助企業大幅降低轉型成本、縮短學習曲線，並能即時符合國際法規需求，減緩氣候變遷的衝擊，協助企業邁向低碳轉型、淨零。

因應全球當前淨零碳與循環永續的趨勢，信邦電子導入永續碳管理平台，在數位化與標準化流程下，將8個組織邊界，11個營運據點的溫室氣體盤查作業進行數據管理，透過可視化圖表，即時監控排放源數據，進行熱點分析與採取改善行動，提升供應鏈淨零碳排的管理力。

信邦電子經理陳羽凡表示，友達宇沛碳管理平台協助信邦電子解決大多數企業於進行溫室氣體盤查時所遇到的痛點，如資料蒐集的完整性、報表產出的即時性、盤查係數的選用、直接產出盤查清冊及報告，並透過歷史數據的累積及即時動態報表監控，評估組織內相關減量措施及對策的適切性，為信邦電子承諾挑戰2030年集團減碳40%目標邁進。

信邦今年前3季稅後盈餘為22.38億元，年增21.19%，每股盈餘為9.71元，累計前11月合併營收為282.4億元，年增20.07%，創下歷年新高。

信邦董事長王紹新表示，雖然明年大環境不明朗，但公司因新產品新客戶，可望維持兩位數成長，公司以長期毛利率在25.5%為目標。