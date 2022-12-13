2022年道瓊永續指數(Dow Jones Sustainability Indices, DJSI)評比結果公布，在全球眾多指標企業參與評比下，中鋼(2002)永續績效表現亮眼，連續11年入選「DJSI新興市場指數」成分股企業，加上近期亦獲得台灣證券交易所第八屆公司治理評鑑排名前5%，顯示中鋼致力於環境永續、社會參與及公司治理等ESG各面向成果獲得國外投資機構及國內評鑑單位高度肯定。

DJSI為國際上最具公信力的企業永續評比指數，藉由經濟、環境及社會三大面向調查，再依產業類別中成績排名前10%的企業入選DJSI指數系列成分股，面對全球ESG發展浪潮，2022年參與DJSI評比的企業多達1.38萬多家，較往年大幅增加，競爭空前激烈。

中鋼董事長翁朝棟表示，中鋼ESG推動成果完整在永續報告書中充分揭露，使得本次評比在「環境報告」及「社會報告」等項目獲得滿分的好成績；另外，近年來中鋼加速推動AI智能創新及數位轉型工作，亦建構完善的智慧財產權管理系統與制度，並將相關知識及實務經驗納入員工訓練課程，故在「人力資本發展」等項目亦取得高分成績。

面對氣候變遷議題，翁董事長指出中鋼於2021年2月成立中鋼節能減碳及碳中和推動小組，經參考多家國外鋼廠作法及世界頂尖鋼鐵製程及設備工程公司之專業建議，不僅完成短程減碳，中長程分「先低碳、再零碳」兩個階段的碳中和路徑規劃，並以2018年為基準年，訂定「2025年減排7%、2030年減排22%，2050年達成碳中和」的短、中、長期減碳目標，積極面對淨零碳排挑戰，本次DJSI評比中的「氣候策略」項目成績表現亮眼。此外，在公司治理方面，中鋼公司落實董事多元政策與誠信經營守則、定期調查利害關係人關注議題、訂定「風險管理政策與程序」定期盤點及鑑別ESG三大面向之風險，以及制訂良好的環安衛管理系統，故在「商業行為準則」、「風險文化」及「職業健康安全衛生」等項目亦表現優異。

面對全球鋼鐵市場競爭及碳中和的趨勢及挑戰，中鋼以「高值化精緻鋼廠」及「發展綠能產業」之經營發展雙主軸，積極推動5G策略，以建置綠色製程、開發綠色產品、結盟綠色夥伴、投入綠色事業及實踐綠色生活等5G構面展開多項方案提升環保績效、開拓綠色商機，促進綠色友善環境。綠色製程方面採行多元水源，目前每日再生水使用量達6.1萬噸，約佔需水量的一半，除了提高用水穩定性外，亦將珍貴缺稀的自來水移給社會大眾作為民生用途；綠色產品方面，2021年中鋼銷售綠色鋼品達456.5萬公噸，每年可創造外部減碳效益達848.6萬公噸；綠色夥伴方面，中鋼以互動有無的機制供應蒸氣、工業氣體予臨海工業區周圍工廠，共同實踐「區域能源整合」之循環經濟模式外，今年9月更完成「鋼化聯產先導工場」建置，攜手化工業者部署碳循環經濟發展商機。

近年來在綠色事業投入部份，中鋼公司亦展現豐碩成果，集團公司廠房屋頂太陽光電系統已完成92.3MW裝置容量，累積發電量已達4.2億度，每年可貢獻1億度以上的綠電，減碳量超過5萬公噸；中鋼與CIP共同開發的中能離岸風場，300MW開發容量預計在2024完工併網後，每年可發綠電11億度，減碳可達55萬噸；另中鋼轉投資成立的興達海基公司，與供應鏈廠商從無到有完成100%國產化水下基礎的產製，促進興達港新興產業聚落，提升就業機會。