遭槍擊民宅鐵捲門上留有彈孔。（洪靖宜攝）

高雄林園一處民宅昨日凌晨發生槍擊事件，蒙面黑衣男囂張持槍發動3波槍擊，一共開了6槍，雖然犯案車輛及槍手和接應嫌犯都已找到，但讓警方頭疼的是，犯案用槍枝卻遲遲找不到，由於2嫌嘴巴都很「硬」，甚至尋槍時還帶著警方四處繞來繞去，因此要突破，還要繼續努力。

該棟民宅1樓鐵捲門留有4個彈孔、2樓窗戶則留有2個彈孔，地上6個彈殼，警方循線先在林園區工業二路堤防旁空地找到車，後續也在溪州二路逮到槍手16歲林姓未成年少年，以及接應的張姓男子。但讓警方頭疼的是，就是犯案用槍枝卻遲遲未找到，涉案2嫌也不肯透露槍枝到底藏在哪，是被丟棄，還是將槍繳給了誰，警方今帶著林姓少年要找槍枝，但他帶著警方四處繞來繞去，不肯講真話。

這起槍擊案發生在距離林園警分局約500公尺的一間民宅，12日凌晨3點41分發生槍擊案，該棟透天民宅遭開6槍，一連3波槍擊，有鄰居拍下畫面，槍手穿黑衣黑褲、蒙著面，獨自開車到民宅路口，下車後將槍上膛，隨後後就聽到「砰、砰」聲，犯案後他趕緊跑上車，催油門揚長而去。

據了解，少年疑是替朋友出氣才開槍，但詳細犯案動機，還有待了解。