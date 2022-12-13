基隆市長林右昌13日與基隆市政府團隊拍攝合照，受訪時表示，他將會盡力協助基隆市長當選人謝國樑進行市政交接，與市府團隊的關係更像是伙伴和朋友關係，情誼會記一輩子。至於未來的去處，他仍表示將會待完成任期後，才會考慮。

基隆市長林右昌與市府團隊拍攝「畢業照」，與局處首長合影。（張志康攝）

日前基隆市長當選人謝國樑的團隊，進入基隆市府與局處接洽交接事宜，引發一些爭議。林右昌表示，關於交接相關事宜，並沒有問題，先前的爭議或許是因為謝的助理及幕僚沒有公務機關經驗。但對他來說，重點是基隆市的施政能夠延續下去，他將視對方有什麼需求，就會盡力配合。

林右昌說，先前就曾與謝國樑通過電話，說等雙方都回國後再來約碰面，他已與謝約定15日面談，視謝有什麼需求或需要了解的方面，主隨客變，待碰面後再說。

問到他執政8年，任內最值得驕傲的政績為何時，林右昌說，他8年前上任時，基隆是個百廢待舉的城市，失業、離婚、自殺率也最高，負債也是有史以來最高。這8年來翻轉了這一切。當時許下了一個願望，希望讓所有基隆人變成驕傲光榮的基隆人，在8年的時間裡，我們做到這一點，這是我最高興的一件事。

另外，在林右昌度假期間，副總統賴清德表明要爭取民進黨主席一事，林右昌說，任何人要承擔黨主席的任務及工作，在現在的時機點上，都是承擔及挑戰。賴是他非常敬佩的民主前輩，賴有這樣的態度及意願，除祝福外，就是佩服他的勇氣。

林右昌說，他與市府團隊一起打拚了8年，很開心能在任期的最後能夠一起合影。他認為，當市長是有任期的，團隊及朋友的情誼是一輩子的。林右昌表示，他與跟所有8年來一起打拚的市府團隊不只是長官和部屬的關係，更是伙伴和朋友的關係。這份情誼即使在他卸任後，也會維持下去。

基隆市長林右昌在基隆市執政8年，今與局處首長開心合影。（張志康攝）

至於卸任後的去向，林右昌笑著說，他最近這陣子最少被問了幾百次，他強調，不會預設自己的下一步，重要的是民眾或人民需要他做什麼，就扮演這個角色。或是哪裡需要他，他就往哪裡去。25日前身分及工作都是基隆市長，會把握住每一天把市長的責任及工作做好。25日以後的事，就等25日以後再說。