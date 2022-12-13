警方查獲的改造槍枝、半成品、彈匣、子彈等證物。（警方提供）

一技之長竟用在違法行為！新北市刑警大隊今破獲1個小型兵工廠，逮補37歲羅姓嫌犯，他利用自己的鐵工背景，無師自通學習改造槍枝技術。警方於他的住處及工廠查獲改造手槍2支、半成品3支、彈匣2個、槍枝零組件、子彈13顆、子彈半成品1批、火藥、彈頭及改造槍械工具，另發現少許安非他命，訊後將依槍砲、毒品罪嫌移送。

新北市刑大表示，月前接獲情資指出，羅嫌於苗栗縣通霄鎮從事槍枝改造，並準備販售牟利，新北警方隨即與苗栗分局、通霄分局共組專案小組，歷經長達4個月蒐證，確實掌握羅嫌涉案證據後，於今日持搜索票至嫌犯住處及鐵工廠搜索，並當場查獲改造槍枝、半成品、彈匣、子彈等相關物證，另發現些許安非他命，並將羅嫌帶回偵訊。

警方調查，羅嫌因家中從事鐵工廠，因此本身就具有鐵工背景，後因染上毒品，為了支付買毒的開銷，竟然動起歪腦筋，利用上網查到的改槍知識與技術，並透過管道購買相關零件，配合本身鐵工專業，無師自通改造槍枝，而羅嫌為了躲避警方查緝，還將槍枝零件拆解分散藏放，不過最終仍遭警方查獲。警方訊後依槍砲、毒品罪嫌移送地檢署偵辦。

新北市警察局提醒，未經許可，製造、販賣運輸制式或非制式槍砲者，可處無期徒刑或七年以上有期徒刑，併科新臺幣三千萬元以下罰金；持有制式或非制式槍砲者，可處五年以上有期徒刑，併科新臺幣一千萬元以下罰金，呼籲民眾勿以身試法，新北警亦會強化查緝，檢肅非法槍彈以維社會治安。

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