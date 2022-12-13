金門縣長當選人陳福海、連江縣長當選人王忠銘12日率團赴廈門，與大陸洽談小三通復航事宜，國民黨立委陳玉珍、陳雪生、親民黨主席宋楚瑜等也同行。對此，連江縣長劉增應今（13日）強調，小三通停擺將近3年的時間，盼可以盡快復航，支持兩岸交流、正常交流，也相信王忠銘等會帶回來好消息。

劉增應指出，受到疫情影響，小三通於2020年2月10日停航迄今，如今疫情整備、疫苗接種率、醫療量能都沒有問題，盼可以盡速復航，這也是鄉親們的期待，支持訪問團到大陸洽談小三通，樂觀其成。

關於疫情指揮官王必勝率員昨飛抵金門拜會縣長楊鎮浯，今將到水頭碼頭視察小三通復航防疫量能及準備狀況。劉增應強調，馬祖同樣已做好準備，包含邊境檢疫、相關防疫措施等，支持兩岸交流、正常交流。

至於，陳福海曾提出所謂的「探親專船」，劉增應表示，若時間上來不及，「探親專船」是一種方式，但仍期盼在自然的情況下恢復正常。