民進黨北市第3選區立委補選參選人吳怡農13日上午表態支持義務役役期延長。吳怡農受訪時語出驚人說「我們可以喊票投民進黨，青年上戰場，或者票投國民黨，台灣變香港，但這些都沒有意義」，一番話遭解讀打臉民進黨2020大選競選主軸，他回稱「沒必要做這樣操作」。

吳怡農今天上午舉行政策發表記者會，喊出適度延長義務役役期。但媒體好奇，藍營在九合一大選喊出「票投民進黨，青年上戰場」，最後綠營敗選，主張延長兵役不擔心選票流失？吳怡農說，面對國家安全這麼重要議題，需要少一點點政治操作、對立，更多的團結。

吳怡農接著說，「我們可以喊票投民進黨，青年上戰場，或者票投國民黨，台灣變香港，這些都沒有意義」，這時候應該要找到方式、共識，至少針對國家安全要團結一心，看到問題解決問題。

他說，知道大家這次選舉吵得很兇、很多操作、許多無奈，若沒辦法針對面臨國家重要議題好好討論，那要選舉做什麼？他期待透過這次選舉及之後的討論來一起面對問題，社會期待是全面改革訓練內容、適度延長，這是一起來面對的，不要為了選舉持續操弄、抹黑，對國家安全、台灣長期發展都沒幫助。

但民進黨靠著操作「票投國民黨，台灣變香港」在2020選戰大勝，難道是打臉競選主軸？吳怡農說，沒必要做這樣操作，現在有別於2年前、5年前、10年前，現在面對國家安全威脅是如此險峻，這麼大的挑戰，真的必須找到方式團結起來。

吳怡農說，或許對許多政策有不同意見，針對守護台灣的安全不可以有對立，他期待好好面對一起討論，不管國防制度、戰略指導文件、兵役制度改革、國土防衛部隊建立、社區韌性建立，「放下政治，我們一起來面對，這是我們走出一條路、找出一條路唯一的方式」。

黨內副秘書長林飛帆被點名沒當兵，喊出兵役延長是否擔心對手點名黨內的人去服兵役？吳怡農指出，他看到的是台灣社會都願意為自己家園多做一些努力、付出一己之力，也看到台灣社會對兵役制度有更高的期待，期待訓練內容改革、全面調整，相信政府會在適當的時候與社會大眾說明政府政策及理由。

而突然增加這麼多義務役無法安插？應該消除哪些不合適勤務？吳怡農說，的確現在國軍主要以志願役為主，國防第一線是18萬人志願役國軍以及後備部隊，他的提案建立一個跟陸海空軍獨立的國土防衛部隊，任務非常明確，只有2個，平時支援重大災害的搶救應變，戰時負責居住地、所在地城鎮防備、協同當地警消完成任務，若有必要時協同正規部隊作戰，這制度因為工作與警消災防體制習習相關，指揮體系不認為一定要在國防部體制內。

吳怡農說，大家都關心的全國受訪者有高度共識，支持全面改革訓練內容、同時適度延長役期，訓練內容有哪些適不適合的，大家都有些共同經驗，有些跟作戰、任務沒關係，如果願意成立國土防衛部隊，因為是防禦性的組織，可以強化社會韌性，又不會被操作成挑釁其他國家，針對2兩個任務，就有非常具體訓練內容，訓練內容要反映災害搶救需求、守備城鎮的需求，國土防衛部隊建立應該引導兵役制度的改革。

對於吳怡農曾提「在家當兵」等說法與國土防衛部隊的概念有何不同？吳怡農說，國土防衛概念就是每個人付出一己之力，一起顧好我們的社區、家園，當時有個標題「在家當兵」，背後概念是一樣的，我們最熟悉自己家園、最有動機、動力在危機時期站出來，幫助彼此維護自己家園、社區。有2個具體方式，第一個參與國土防衛部隊，募兵性質的志願的組織，第二是參與社區的緊急應變、培力相關志工組織，背後核心概念都是「這是我們的家，我們最有責任也最有能力把它顧好。」

至於是否有與國防部溝通？吳怡農說，國土防衛部隊概念其實不是他獨創，國際也有許多成功案例，他在多年前也發表過這方面立場想法，但畢竟自己是一個民間人士，參選是希望透過選舉贏得選民支持、認同，國家安全是大家共同在乎。他強調，自己有絕對的信心，多一個吳怡農在國會，就有多一個正向的聲音來推動必要的改革。