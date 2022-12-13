民進黨台北市立委補選參選人吳怡農否認所屬的壯闊台灣是假公益、真助選，國民黨今在質疑，吳從競選小物、彩帶，乃至於人才招募資訊，在在說明「壯闊台灣=吳怡農」，壯闊台灣就是推廣吳的個人品牌，吳已是裝闊台灣、裝傻台灣。
國民黨新北市議員當選人黃心華表示，吳怡農昨天聲明自爆，吳11月30日接受民進黨徵召參選立委，外交部12月8日找外煤幫吳宣傳，形同公然幫民進黨立委參選人造勢外交部在幫吳選舉造勢，協助吳宣傳後盾計畫。
黃心華批評，吳怡農用壯闊台灣這樣籠統的口號跟內政部申請公開勸募，連外交部都公然幫吳造勢，民進黨政府已經成為特定個人選戰啦啦隊，非常悲哀；國內很多團體默默幫全民做事，外交部獨厚吳怡農讓他們情何以堪。
黃心華質疑，外交部以宣傳台灣整體後備防衛動員為由，找外煤參訪吳怡農後盾計畫，但國防部1月才成立全民防衛動員署，就主管如何提升後備戰力與修訂後備動員計畫，要了解台灣後備動員戰力，外交部不是應安排採訪國防部？
吳怡農宣稱壯闊台灣靠募款維持營運，從未收政府任何補助，吳怡農競選政治獻金專戶與壯闊台灣相互獨立，吳也沒有支領過壯闊台灣任何酬勞。
台北市議員當選人詹為元表示，2019年吳怡農競選立委時批的彩帶與文宣小物上都有壯闊台灣字樣，這次選舉看板上也仍寫有壯闊台灣字樣，壯闊台灣就是推廣吳怡農的個人品牌，壯闊台灣=吳怡農。
吳怡農說壯闊台灣員工與競選團隊完全分開，詹為元說，昨天在人力銀行上徵才網頁單位資料清楚寫著「吳怡農辦公室-社團法人壯闊台灣聯盟」，凸顯吳怡農是一套人馬、兩塊招牌，就是合在一起，回應「不打草稿」。
詹為元批評，吳怡農的壯闊台灣已是裝闊台灣、裝傻台灣；壯闊台灣費用有64％用在宣傳推廣，只有11％給教官講師志工，宣傳費用用到哪裏去？黃心華說，民進黨執政對台灣最大的傷害就是宣傳與側翼分不清楚、黨政不分。
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