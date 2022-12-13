針對民進黨台北市立委補選參選人吳怡農迴避壯闊台灣聯盟有過半經費用於宣傳推廣的問題，國民黨13日由台北市議員當選人詹為元（見圖）在中央黨部舉行記者會，舉出吳怡農競選文宣多次出現「壯闊台灣」的宣傳小物，要求吳怡農證明沒有拿壯闊台灣的資源參選，確實回答問題，不要再閃躲迴避。（趙雙傑攝）

民進黨台北市立委補選參選人吳怡農否認所屬的壯闊台灣是假公益、真助選，國民黨今在質疑，吳從競選小物、彩帶，乃至於人才招募資訊，在在說明「壯闊台灣=吳怡農」，壯闊台灣就是推廣吳的個人品牌，吳已是裝闊台灣、裝傻台灣。

國民黨新北市議員當選人黃心華表示，吳怡農昨天聲明自爆，吳11月30日接受民進黨徵召參選立委，外交部12月8日找外煤幫吳宣傳，形同公然幫民進黨立委參選人造勢外交部在幫吳選舉造勢，協助吳宣傳後盾計畫。

黃心華批評，吳怡農用壯闊台灣這樣籠統的口號跟內政部申請公開勸募，連外交部都公然幫吳造勢，民進黨政府已經成為特定個人選戰啦啦隊，非常悲哀；國內很多團體默默幫全民做事，外交部獨厚吳怡農讓他們情何以堪。

黃心華質疑，外交部以宣傳台灣整體後備防衛動員為由，找外煤參訪吳怡農後盾計畫，但國防部1月才成立全民防衛動員署，就主管如何提升後備戰力與修訂後備動員計畫，要了解台灣後備動員戰力，外交部不是應安排採訪國防部？

吳怡農宣稱壯闊台灣靠募款維持營運，從未收政府任何補助，吳怡農競選政治獻金專戶與壯闊台灣相互獨立，吳也沒有支領過壯闊台灣任何酬勞。

台北市議員當選人詹為元表示，2019年吳怡農競選立委時批的彩帶與文宣小物上都有壯闊台灣字樣，這次選舉看板上也仍寫有壯闊台灣字樣，壯闊台灣就是推廣吳怡農的個人品牌，壯闊台灣=吳怡農。

吳怡農說壯闊台灣員工與競選團隊完全分開，詹為元說，昨天在人力銀行上徵才網頁單位資料清楚寫著「吳怡農辦公室-社團法人壯闊台灣聯盟」，凸顯吳怡農是一套人馬、兩塊招牌，就是合在一起，回應「不打草稿」。

詹為元批評，吳怡農的壯闊台灣已是裝闊台灣、裝傻台灣；壯闊台灣費用有64％用在宣傳推廣，只有11％給教官講師志工，宣傳費用用到哪裏去？黃心華說，民進黨執政對台灣最大的傷害就是宣傳與側翼分不清楚、黨政不分。