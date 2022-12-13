王力宏演唱會正式宣傳海報。(寬魚國際提供)

由名導邱瓈寬（寬姐）領軍的「寬魚國際」日前宣布於明年1月28日在美國拉斯維加斯Resorts World Theatre舉辦王力宏「ONE LeeHom Wang」演唱會，今天除了釋出正式海報與20秒影片，也宣布與演藝界教母葛福鴻（葛姐）之公司「圓頂大嘉」合作，象徵華語演藝圈兩位最有份量的大姐大策略聯盟，意義非凡。

王力宏「ONE LeeHom Wang」演唱會，今天正式公布演唱會中文名稱是「一個王力宏」演唱會，而在海報與20秒影片中，久違的王力宏首次面對鏡頭，身穿緊身白T恤、手拿吉他，胸前隆起的巨型胸肌格外吸睛，顯然有備而來。

寬姐透露，王力宏拿的吉他很特別，是有歌迷彩繪的，「他最近都在練習樂器，他說是『Reunion樂器同學會』，他的3個老朋友是吉他、小提琴與鋼琴。鋼琴是「歌劇女神」知名女高音歌唱家Maria Callas瑪麗亞·卡拉絲使用過的鋼琴，除了這件古董不能運過去之外，力宏的其他『老朋友』吉他與小提琴都會陪他演出。」

「『ONE LeeHom Wang 一個王力宏』演唱會強調的是音樂性，力宏拉起小提琴，特別有魅力，這把提琴是他從高中開始就一直帶在身邊的，過往的錄音與現場演出，有小提琴的部分都會用到它。2023的演出是力宏全新的曝光，他還會表演很特別的一種中樂樂器。」

被問到「ONE LeeHom Wang 一個王力宏」演唱會，是否會回到台北小巨蛋開唱？邱瓈寬開玩笑說：「很多人都有興趣，你們也許可以問問葛姐，她跟我說，一切都有可能」。

王力宏不僅是金曲歌王，也演過多部叫好叫座的華語電影，擁有十八般武藝，這次沉潛之後再度復出，除了寬姐力挺，還有不少唱片公司、活動廠商都看好他東山再起，葛姐也是其中之一。

而「寬魚國際」與「圓頂大嘉」多年密切合作，關係友好，從「安室奈美惠 Finally 告別演唱會台灣站」、到「蔡依林 UGLY BEAUTY 世界巡迴演唱會 FINALE in TAIPEI 台北最終場」，門票均是秒殺完售，可見兩位大姐大的過人眼光。今雙方再宣布，「圓頂大嘉」將會把其名下巨星包括超級天后蔡依林與亞洲天王郭富城等之著作物，獨家專屬授權「寬魚國際」於「新興媒體（數位媒體）New Media」利用。

據悉，葛姐極為看重「寬魚國際」執行長「寬姐」邱瓈寬集天王天后金牌經理人、國片史上最高票房女導演、金曲作詞人等於一身的長才，此次強強聯手，勢必會重整華人娛樂版圖。

邱瓈寬表示，繼蔡依林演唱會之後，很榮幸可以獲「葛姐」公司授權，這一批著作物包含「錄音著作」與「視聽著作」，巨星包括蔡依林的《舞孃》、郭富城《對你愛不完》、梁詠琪《短髮》等專輯，另外還有楊采妮、吳奇隆、古巨基、楊宗緯、蔡旻佑等專輯，可謂華語音樂的一大寶藏。

她分析音樂版權可以大致分為「詞曲版權」與「錄音著作權」。「未來的New Media，隨著科技的突破，極可能很快就有目前想像不到的應用，不再是串流streaming而已，『寬魚國際』能夠和『圓頂大嘉』合作，可謂如虎添翼，寬魚變鯨魚。」