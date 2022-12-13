國道五楊高架橋上北上51公里處12日發生一起追撞事故，一輛從員林開往台北的國光客運，在高乘載車道遭中間車道的小貨車擦撞後撞上護欄，小貨車陳姓駕駛送醫後搶救不治，客運駕駛則意識清楚，客運車上7名乘客都沒有受傷，由客運公司派車接駁離開；後方車輛的行車紀錄器將事故過程拍攝下來，驚險畫面曝光。

從行車紀錄器可以看見，小貨車駕駛疑似未注意前方出現壅塞、急踩煞車，導致車輛失控，先是向右偏移，接著衝向左邊護欄，國光客運司機雖已緊急踩煞車，地上冒出大量白煙，但仍是與貨車發生猛烈撞擊，小貨車遭撞後旋轉1圈半才停下。

國道警方調查，68歲陳姓男子駕駛小貨車，行經國道1號五楊高架北向51公里，行駛在外側車道遇前方塞車走走停停，疑似踩煞車後車輛失控往左偏，與高乘載車道43歲賴姓男子駕駛的國道客運發生碰撞。

客運車車頭擋風玻璃碎裂，小貨車則車頭凹陷，陳姓駕駛受困於駕駛座，桃園市消防局獲報派遣消防人員17名、消防車4輛、救護車3輛到場，但陳男被救出時已失去生命跡象，緊急送林口長庚醫院急救，送醫後仍不治；國道客運賴姓駕駛意識清楚、無明顯外傷，也一併送林口長庚醫院檢查，所幸客運車上7名乘客都沒有受傷，已接駁離開，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。

國光號五楊高上和小貨車追撞，占用2車道，國道警方到場排除中。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)