在權值股領軍下，日經13日開盤大漲，盤中一度衝高至28,116.56點，創約兩周新高，早盤結束時，收27,946.09點，漲103.76點或0.37%。東證收1,967.48點，也漲10.15點或0.52%。

分析師認為，日股上揚並沒有明顯原因，交易量也不算太大，美國時間13日要出爐的最新消費者通膨數據，是左右股市的最新經濟報告。若日經能守住25日移動平均線，約27,946點以上，代表應可收復2萬8大關。

權值類股中，迅銷漲0.89%，軟銀漲0.21%，PS5電玩主機熱賣，進而推動美國整體電玩支出年增3%至63億美元的索尼，也漲0.18%。

不過，晶片相關族群走勢疲弱，東京威力科創跌0.49%，愛德萬測試也跌0.41%。日圓疲弱下，激勵日本出口業者股價，包括本田汽車漲1.63%，豐田汽車漲0.43%，任天堂也漲0.49%。

根據著名的信評業者，穆迪旗下的子公司穆迪分析公司（Moody's Analytics）表示，日本央行新繼任者應該會延續目前貨幣政策，加上全球總經環境不佳，預估基本上不會有什麼重大改變。