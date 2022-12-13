立法院會今行使公平交易委員會委員人事同意權，被提名人辛志中、顏雅倫、李師榮均獲出席立委過半同意，通過為公平會委員，任期均自2023年2月1日至2027年1月31日止。

公平會現任委員魏杏芳、蔡文禎、謝智源任期均至2023年1月31日屆滿，行政院依公平會組織法規定，提名辛志中、顏雅倫、李師榮等3人任公平會委員，立法院經濟、司法及法制聯席委員會在今年11月30日審查通過行政院函送公平交易委員會委員提名名單。

立法院院會今天9時行使人事同意權投票，10時30分開票，院會主席、立法院副院長蔡其昌宣布結果，3位被提名人均為67票同意、1票不同意、無效票0，均獲得出席委員過半數同意票，同意為公平會委員。

辛志中現職為公平會主秘，過去曾任法務部調查局調查員、公平會企劃處處長與服務業競爭處處長；顏雅倫為國立成功大學法律學系副教授，曾任益思科技法律事務所（合夥）律師；李師榮現為李師榮律師事務所負責人，過去曾在介重聯合律師事務所等處服務。