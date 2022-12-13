三芝福成籃球場為全國唯一NBA官方指定用球SPALDING （斯伯丁）台灣代理商設計球場，吸引大批籃球迷朝聖。（蔡雯如攝）

前NBA超級球星「魔獸」霍華德來台，掀起一股運動熱潮，新北市民政局也積極盤點轄內使用率高的運動休閒場地，從2019年起投入約5000萬經費，在13區、24處運動場新建、修繕及設置天幕，部分場地還邀請知名大廠首席設計師和國際知名廠商SPALDING （斯伯丁），為市民設計球場，提供優質舒適的運動環境。

民政局長柯慶忠說，市府和區公所整地改建使用率較高、籃框損壞或設施老舊破損的運動場，兼顧地平、護欄牢、照明亮等原則，也一併盤點共融遊具，不論偏鄉或都市皆補助，推展全民運動的風氣，轄內議員也紛紛響應，尋求資源。

柯慶忠指出，林口近年吸引大量外國人移居，邀請到國際級箱包設計大師彭雄渾合作，改造林口西林及仁愛籃球場，重鋪地坪、改善排水和更新圍網，擴大植栽區和休憩座椅，並在2處禁區和中央跳投區彩繪彭式風格的抽象幾何畫作，為球場增添藝術風貌。

過去NBA官方指定用球SPALDING （斯伯丁）台灣代理商也專為三芝福成籃球場設計全國唯一特色籃球場，場地融入「SPALDING」意象設計，無償、無限期提供區公所使用，周邊各項排水及防護設施也已完成整體改造，吸引大批籃球迷朝聖。

另外，三重電信街和永福公園籃球場融入不少地方特色，電信街球場用大面積的多色塊彩繪，搭配新北市市花，圍網造型採用立體金屬板人型鏤雕，搭配夜間背光照明，相當酷炫；永福公園的籃球練習場則以昆蟲為主題，有向日葵花朵造型，還有瓢蟲及熊蟬圖騰的跳球區及罰球區，圍欄則有獨角仙、鳳蝶、松鼠等圖騰，相當療癒。

位在都會區的中和錦和運動公園，市府也斥資近400萬大整修，採用國際標準設計施工，改良地盤、全面汰換老舊設施，增設周邊座椅及環場道路更新，提升整體舒適性；五股區德音、集福、集賢、貿商等籃球場則是風格統一，近年整修融合幾何圖形色塊鋪面，營造特色。

民政局補充，除了球場換新裝外，鶯歌永吉及尖山公園籃球場、蘆洲公園風雨球場、八里3座籃球場等也新增運動天幕，各具特色，民眾不用再擔心下雨打球的問題。