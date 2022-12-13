美國財經雜誌「富比世」估算，電動車大廠特斯拉執行長馬斯克已跌落全球首富寶座，取而代之的是酩悅軒尼詩－路易威登集團（LVMH）執行長阿爾諾（Bernard Arnault）。

根據「富比世」（Forbes）最新統計，馬斯克（Elon Musk）目前的財產為1813億美元。

美國財經媒體CNBC報導，特斯拉（Tesla）股價今天收盤下跌約6.3%，今年市值也縮水超過一半，部分原因是馬斯克以440億美元（約新台幣1.35兆元）收購社群平台推特（Twitter）後，投資人加速拋售股票。

馬斯克的財產與特斯拉股票息息相關，特斯拉股價在兩年內暴漲超過1000%，他的財富也大幅增加。

根據美國證券交易委員會（SEC）文件，阿爾諾透過持有車輛和家族信託，擁有LVMH集團略多於6成的普通股。「富比世」估算，阿爾諾身價達1862億美元。

金融數據分析公司FactSet資料顯示，馬斯克目前持有特斯拉14.11%的流通股，而特斯拉市值達5300億美元；他還持有太空探索科技公司（SpaceX）超過4成股票，替他帳面上的淨資產又添了數百億美元。根據今年6月的私人市場估價，SpaceX市值約為1250億美元。

今年股市普遍不振，但LVMH股價只下滑了1.5%。

「彭博億萬富翁指數」（Bloomberg Billionaires Index）估算財產的方法略有不同，仍以1680億美元將馬斯克列為全球首富，稍多於阿爾諾的1670億美元。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1111213