民進黨立委參選人吳怡農松山機場遷移議題引發熱議，如今就連同黨立委楊曜都出面表態反對。（鄧博仁攝）

民進黨台北市第3選區立委補選參選人吳怡農拋出松山機場遷移政見後屢遭批評，國民黨參選人王鴻薇今早前往松江里拜會里長時，再度補槍稱仍未等到吳怡農展現所謂的國防專業，並強調松機遷移牽涉到國安層次，吳卻沒提到。

吳怡農一向自詡有「國防專業」，今媒體詢問王鴻薇，是否有看到吳的專業？王笑了一下，表示「我目前還在等」，她強調，至少在松機遷移的議題上，自己提出了牽涉國安層次的問題，但吳所提的政見卻沒提到，這點讓她非常地意外，因為「這是基本常識」。