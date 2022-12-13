高雄民眾在網路臉書「有點毛毛的」刊登帶家犬到凹仔底公園散步，疑似誤食毒物，送去動物醫院醫治，並警告飼主帶寵物至此公園要小心；高雄市農業局動保處13日說，於12日接獲通報即啟動調查，調查結果排除人為施放毒物毒狗，請飼主放心。

動保處於12月12日接獲通報即設法聯絡到陳情人，陳情人表示，她於12月4日下午帶狗去凹仔底公園散步，狗鑽進灌木叢裡，未看到吃了什麼東西，回去就嘔吐，精神不佳。12月5日送去動物醫院，飼主懷疑公園有人投放毒藥。

為了釐清公園管理單位是否有施放老鼠藥滅鼠或使用農藥噴灑花木，動保處已經與公園管理單位養工處聯絡，其表示並未使用老鼠藥或農藥；經派人至凹子底公園訪查，現場也沒有發現蛛絲馬跡。

診治疑似中毒的狗的獸醫師表示，此狗有嘔吐情形，肝膽指數升高，膽有腫大現象，經連續4天使用藥物點滴治療，獸醫師診斷犬隻並無中毒現象，懷疑吃到或接觸到不潔食物，犬隻目前狀況尚佳。