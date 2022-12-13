香港女星麥明詩頂著英國威靈頓公學、劍橋大學的學位，2015年她參加港姐比賽，獲得冠軍頭銜，讓網友封她為「學霸女星」、「十優港姐」。近日她被拍和傳交往2年多的前港龍機師盛勁為搭經濟艙去北海道，麥明詩沒否認，本月11日過31歲生日的她，在IG曬出一床禮物，其中驚見紅色和黑色兩套性感睡衣，火辣尺度破表，引粉絲暴動。

人美又有高學歷的麥明詩可謂人生勝利組，她的高智商從當年港姐比賽就可看出來，決賽時主辦單位要求以「賢良淑德」為主題演講，當時她表示從小聽到家人說女生不用太好，因為太優秀會沒人娶，使她很困惑該不該聽從，該不該為了別人的話掩蓋自己的光芒，直到去海外遊學，才對這四個字有更深體會，認為代表的是更深的智慧、以良心為本、做一個淑女、保持德行和修養，才是真正的賢良淑德，最後獲得觀眾票選最高票。

麥明詩收到透視性感睡衣。（圖／翻攝自louisa_mak IG）

私下，麥明詩曾為已故何鴻燊四太梁安琪與兒子何猷亨參加選舉時站台，引來熱烈討論，但兩人只是好友關係，男星林作則曾被拍和麥明詩約會，2016年宣布分手，但林作後來卻頻頻攻擊麥明詩，稱「某些人假仁假義」，又稱她身材外貌不及現任女友裕美好，但麥明詩都拒絕隨之起舞。

近日媒體拍到麥明詩搭機前往北海道旅行，還跟緋聞男友盛勁為頭靠頭在機上小憩，關係可見相當親密，麥明詩沒否認，繼續甜曬在雪地滑雪照片，引來網友狂猜掌鏡人是否就是盛勁為，日前麥明詩又分享在飯店收到朋友送來生日禮物，除了有朋友寫的卡片、鮮花，還有兩套紅黑性感透視睡衣，引來網友敲碗想看麥明詩穿上拍認證照。