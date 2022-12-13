員林市長游振雄表示，將評估公所明年度財政狀況，才能確定是否能夠繼續推動，但會盡量爭取維持幸福卡的發放，讓更多民眾享受到幸福卡的便利與福利。（公所提供／吳建輝彰化傳真）

游振雄強調，公所正與銀行、商家洽談員林幸福卡的專屬優惠，提供更多加值服務。（公所提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣員林市推出具有悠遊卡功能的「員林幸福卡」，可免費搭乘公車、在特約商店消費，辦卡還送600元儲值金，不過因預算問題，員林幸福卡申辦預計年底退場，明年度是否還有公所將再研議，公所表示，原則上幸福卡會持續推動，但加贈的儲值金是否繼續，將視預算等情況調整。

員林市編列7000多萬元經費推出市民專屬限定的幸福卡，可搭乘幸福巴士、繳醫院掛號費等，享有特約商店消費折扣，而幸福卡為記名悠遊卡，具身分識別功能，可在四大超商、連鎖超市等許多商店消費使用，若不慎遺失，更有掛失後返還餘額服務。

公所社會課表示，幸福卡退場與否仍在研議，不過消息已經傳開，上個月統計申辦約4.5萬張，這個月已經突破５萬，民眾辦卡意願提升，想搶在年底前申辦，才有600元的儲值金可以領，而只要申辦日期壓在12月31日前，一樣都會有600元儲值金。

員林市長游振雄表示，將評估公所明年度財政狀況，才能確定是否能夠繼續推動，但會盡量爭取維持幸福卡的發放，讓更多民眾享受到幸福卡的便利與福利，但礙於經費問題，隨卡附贈的600元儲值金是否將繼續，則需衡量財政狀況才能決定。

游振雄強調，公所正與銀行、商家洽談員林幸福卡的專屬優惠，提供更多加值服務，另外也規畫路邊停車繳費持幸福卡支付享優惠，甚至到醫院刷幸福卡，也可享掛號費優惠，也歡迎民眾盡速搶辦幸福卡，享受更多員林人限定的專屬福利。