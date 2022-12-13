中國大陸上周暫停台灣加工類食品、水產品輸入，準金門縣長陳福海、準連江縣長王忠銘昨率團赴陸溝通；行政院長蘇貞昌表示，在大陸疫情仍嚴峻，貿然重啟小三通恐讓對岸民眾來台搶藥，導致另一道防疫破口。對此，民進黨立委何志偉痛批，行政院和衛生福利部疾病管制署（CDC）傻到不會論述，被大家罵就是活該。

何志偉說，全世界都看到，中國大陸過去疫苗是否有效，面對變種病毒是否有抵抗力，都是全世界最大的問號，現在中國大陸開放中，晚了全世界1、2年，會不會造成多大規模傳染，會不會捲土重來，都是大家要關心。

何志偉批評，CDC論述不清楚，又沒有勇氣講出來，就沒辦法科學性去討論，應該要用實質回應科學問題，而不是想了一大堆政治解讀，本質不敢說，人命安全健康是高於憲法，高於任何行政邏輯。

何志偉強調，現在要講清楚，而不是搶藥或不搶藥，台灣不怕搶藥，是開放進來後，會不會大規模感染，常常問A答B、移花接木，被人家罵就是活該。

國民黨立委鄭正鈐則表示，小三通是兩岸交流很重要方式，現在國民黨立委陳玉珍也在溝通，盼小三通能夠通航，行政院有宣布國際解封，但班機和兩岸交流完全不友善。

鄭正鈐說，行政院擔心大陸人到台灣會搶藥，而不想開放小三通，擋到的不是大陸人來台，而是真正想要回台灣的台灣人，也沒有足夠運量，現在接近台灣農曆春節，以航空來看，運量不夠，小三通開放對於想要回台灣的台灣人有個非常大的幫助。

民進黨立委賴瑞隆說，小三通讓兩岸之間去協商，只要對台灣整體有利，對國家安全沒有影響，都能做推動，隨著後疫情時代來臨，過去以來小三通也在進行中，只要兩邊政府溝通完畢，把規範做好，適度開放比照過去作法，是政府能考慮。