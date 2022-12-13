搶攻除夕圍爐與年節家宴商機，板橋凱撒大飯店「家宴」中餐廳即日起至2023年1月16日推出「鴻兔慶團圓」經典年菜外帶美饌，共12道精選料理包括古早味家宴經典佛跳牆、鮮人蔘花膠燉金雞、秘製老滷玫瑰油雞、招牌蒜燒龍虎斑、東港櫻花蝦珍珠飯及祭祖必備三牲巡禮組等，每道380元起。同時推出六人「祥兔納福」及八人「福兔迎春」年菜組合，每套優惠價5,888元起。12月20日前訂購年菜組合付款完成，每套再加贈價值1,000元精選紅酒乙瓶。

板橋凱撒大飯店家宴中餐廳2023年菜外帶精選美饌，由出自辦桌世家、熟諳台菜料理的主廚蘇祐荃掌廚設計，內容包括台味十足的「家宴經典佛跳牆」，進補養身的「鮮人蔘花膠燉金雞」。海鮮類主推「紹興酒香醉白蝦」，白蝦煮過後即冰鎮，再加上紹興酒、當歸、枸杞、紅棗、蔘鬚等中藥材浸泡24小時使其入味，入口蝦肉彈牙肥美，更帶著酒香添加層次感。象徵年年有餘的「金牌蒜燒龍虎斑」嚴選重達1公斤的龍虎斑，先以180度大火油炸起鍋備用，再將蔥、薑等香料入鍋爆香後依序放入酥炸蒜球、龍虎斑、特製醬料及高湯以小火炆燒入味即可起鍋。蒜香味十足、豐厚膠質外皮搭配肉質細緻鮮嫩，香氣四溢成為年菜必備首選佳餚。

喜愛食肉主義則可品嚐「爐烤照燒豬肋排」，精選國產帶骨豬肋，運用蔬菜高湯、義大利香料、黑胡椒等醃製2天，以90度低溫烘烤方式，分次取出塗抹特製照燒醬汁，使表面均勻上色、肉質多汁軟嫩散發些許煙燻風味。「秘製老滷玫瑰油雞」，選用重達2公斤、肉質軟嫩油質均勻的黃土雞，浸入以八角、香葉、桂皮、雞湯等數十種香料煮出的老滷汁，慢火泡煮均勻上色。出爐後塗上麥芽糖為表皮增加光澤亦可防止油汁流失，鮮甜多汁口感Q彈，深受老饕喜愛。除了單品推薦美饌外，同時提供台灣祭祖必備「凱撒富貴三牲巡禮組」禮盒可選擇，每盒2,880元包含玫瑰油雞、黃金石斑魚及層次分明豬五花。

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