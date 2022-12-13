知名YouTuber Joeman因經常拍攝各類型的比較影片而受到大批網友的歡迎，尤其是知名單元「平價奢華對決」更受到大眾喜愛，訂閱數超過200萬人次。而這次他找來其他網紅瘋男Nick、晨灰以及AV達人中指通，一同前往日本吉原風俗店發源地，體驗低、中、高等級的泡泡浴大對決，更爆料小姐們「晃骰盅」、「鑽泥鰍」、「章魚滑罐」等超強技能，讓他們忍不住直呼「太震撼！」

在影片一開始，他們便猜拳決定泡泡浴等級，而Nick幸運獲得等級最高的泡泡浴資格，2小時服務要價8萬日幣（約新台幣1.8萬元）；晨灰體驗的則是「大眾版」，100分鐘要價3.5萬日幣（約新台幣7800元）；AV達人中指通則是收費較便宜的「格安版」，50分鐘約1.4萬日幣（約新台幣3000元），待3人體驗完後也分別分享了泡泡浴的心得。

體驗最高等級的Nick透露，不僅服務的小姐與照片中的相似度高達9成，進房後還沒洗澡就會開始「嘴巴運動」再洗澡，接著再用潤滑液塗滿全身按摩，服務及技術相當好，過程中也極盡挑逗，使出「晃骰盅」、「鑽泥鰍」、「章魚滑罐」等超強密技，刺激客人的感官，讓他還能「第2次」，對於整整2個小時服務相當滿意。

體驗中價位「大眾版」的晨灰則表示，本人與照片幾乎一樣，而且過程中女方相當溫柔，看他緊張到微微發抖還會主動送上愛的抱抱給他安慰，讓他相當安心有戀愛的感覺；中指通則坦言「格安版」的小姐雖外貌較不討喜，服務的小姐年約45歲以上的中年女性，但服務仍相當到位、細心，口技也非常好，讓他直呼「薑還是老的辣」。