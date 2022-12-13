冬季是感冒、流感的好發季節，胸腔暨重症科醫師黃軒表示，冬天鼻內溫度下降，會使防護細胞減少70%，而天冷鼻腔內血管收縮，原本細胞外囊會分泌的鼻黏液減少，使鼻腔失去第一缐防護，加上冬天日照時間縮短，以及空氣濕度下降使飛沫微粒分解變小，更易入侵人體，導致冬季更容易感冒。

黃軒昨（12）日於個人臉書粉專指出，氣溫驟降較容易感冒，原因在於鼻腔內血管遇到冷空氣會收縮，以避免熱量流失，在減少血流的情況下，可能阻礙對抗病毒的免疫細胞到達鼻粘膜，導致無法殺死吸入的病毒，讓病毒更容易進入體內。

黃軒表示，另一派研究人員認為，冬天的日照時間縮短，可能使體內的維生素D含量可能降低。由於維生素D有助於加強免疫系統，一旦缺乏這營養物質，就更容易罹患傳染病。

黃軒指出，據美國哥倫比亞大學研究團隊發現，流感爆發幾乎都是在空氣濕度下降時，當空氣較潮濕時，飛沫微粒相對較大，很容易掉落到地面；反之，空氣乾燥時，飛沫微粒會分解成更小的微粒，漂浮在空中好幾個小時、好幾天，若吸入體內，就會侵害鼻咽細胞。

黃軒說，美國研究人員還發現，當鼻子受到攻擊時，細胞外囊增加160%，會分泌非常沾黏的鼻黏液，為的就是防止病毒進入細胞，是人體免疫的第一防線，因此當人暴露在冷空氣時，鼻內的溫度下降，會使細胞外囊減少70%，鼻黏液降低，病毒就容易直接侵入細胞。

黃軒同時也提醒，即便是在沒有冬季又特別溫暖的國家，病毒還是會附著在物體表面，提醒要避免感冒，得定期洗手、減少觸摸臉部，在季節呼吸病毒肆虐全球時，要戴好口罩，維持良好飲食、睡眠和運動，來增強免疫力。