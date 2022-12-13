為推動台灣手語課程教學，教育部國教署已於110、111學年共培訓台灣手語師資477人，含已通過台灣手語培訓及通過訓後測驗之現職教師230人及教學支援工作人員247人，以齊備手語課程師資，並為因應112學年度台灣手語師資需求，持續辦理台灣手語師資培訓課程。

台灣手語於111學年度起正式納入高級中等以下學校部定課程，但卻面臨師資不足的問題。教育部國教署說，為增進台灣手語教師及教支人員的手語專業及教學知能，已於8月底辦理「111學年台灣手語教師及教支人員回訓」，由中正大學語言學研究所教授張榮興擔任講座，講授內容為臺灣手語部編版教材第一冊及第五冊教學演示，共283人參與。

教育部國教署又於12月份辦理2場線上研習，其中12月3日之「111學年台臺灣手語教師增能研習」，共有160位已通過台灣手語培訓及通過訓後測驗的教師參與。

12月10日的「111學年台灣手語教師及教支人員第2次回訓」，則有322位已通過臺灣手語培訓及通過訓後測驗的教師及教支人員參與，內容為台灣手語部編版教材第二冊及第六冊教學演示，並深入暸解台灣手語教材各單元課程內涵、課綱對應及教學活動設計等內容，以增台灣手語師資的課程教學知能。

教育部國教署表示，期望透過台灣手語師資培訓，齊備台灣手語課程師資，並透過回訓及增能研習等增進台灣手語師資的手語專業及教學知能，以落實推動台灣手語課程教學，並啟發學生學習台灣手語興趣，提升學習成效。