據美國之音報導，美國一個高級代表團於周日（12月11日）和週一（12月12日）在毗鄰北京的河北廊坊市，與中國外交部副部長舉行了會談。美國國務院證實，他們周日與週一在廊坊會晤了中國副外長謝鋒。

中國外交部發言人汪文斌週一在北京的例行記者會上說，在廊坊舉行的會談中，康達、羅森伯格和謝鋒就共同關心的國際和地區問題「廣泛交換了意見」。汪文斌在談到羅森伯格的官職時只提及「中國事務」，省去了「台灣」。汪文斌說，雙方一致認為會談是坦誠、深入、建設性的，同意繼續保持溝通。

關於此次會談相對樂觀的語氣，與汪文斌在同一次記者會上說到美國因中國政府在西藏侵犯人權而對兩名中國官員實施制裁以及美國大使就中國人權問題發表聲明時的語氣形成了鮮明對比。

上周五（12月9日），美國政府宣佈因侵犯人權的指稱而對全球幾十個實體與個人實施制裁，包括中國公民與實體，其中有前中共西藏黨委書記吳英傑和西藏公安廳廳長張洪波。

汪文斌說，制裁是「粗暴干涉中國內政，公然違反國際關係基本準則，嚴重損害中美關係，中方對此堅決反對並予以強烈譴責。」

在上周六（12月10日）世界人權日這天，美國駐中國大使伯恩斯（Nicholas Burns）發表聲明，呼籲中國政府停止壓制人權。

伯恩斯大使說：「美國向中國政府呼籲，停止其在新疆持續存在的種族滅絕和危害人類罪、其在西藏的鎮壓政策、瓦解其對香港的自治承諾、任意拘禁和平公開發表意見者、以及全球性的跨國鎮壓運動。我們持續支持和平抗議的權利、宗教自由、言論自由、新聞自由和法治。」

汪文斌在周一的例行記者會上回應說：「美方有關聲明無端指責中國人權狀況，充斥著謊言和偏見，充分反映了美方霸權霸道霸凌的本性，暴露了借人權問題干涉中國內政、危害中國穩定發展和民族團結的政治目的。中方對此強烈不滿、堅決反對。」

拜登和習近平於11月中旬在印尼峇里島舉行的20國集團峰會期間，就台灣和朝鮮問題進行了直言不諱的討論，兩人的會晤旨在防止緊張的美中關係惡化為新的冷戰。兩位領導人承諾，在雙方就人權、俄羅斯入侵烏克蘭和經濟問題上的分歧增長之際，兩國應進行更頻繁的溝通。

美國官員表示，康達和羅森伯格的訪問是跟進拜登與習近平的峰會，以「繼續負責任地管控我們兩國之間的競爭，並探索潛在的合作領域」。拜登政府的一位高級官員說，美國官員在廊坊會晤期間強調，競爭絕不能演變成為衝突。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）在周一的例行記者會上對說，康達、羅森伯格和華自強與中國高級官員舉行的談話是「坦率的、實質性的」。

普萊斯說，美國官員格對中國官員「明確表示，美國將繼續與中國展開強有力地競爭、捍衛美國的利益和價值觀、捍衛基於規則的國際秩序，並與我們的盟友與夥伴密切協調」，「他們還強調了我們重視將在中國被錯誤拘留或被禁止出境的美國公民帶回家的問題。」

美國代表團接下來的行程是訪問韓國首爾和日本東京。