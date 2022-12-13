花蓮市與日本九州宮崎縣高千穗町於2019年從友好城市昇華為姊妹市，市公所團隊日前應邀訪日，與高千穗日華親善協會會長佐藤哲章，於當地紀念川端康成的「山川不老」街角公園，種下一棵中華民國國樹「梅樹」，象徵兩地情誼堅韌不拔。

市公所說明花蓮市與高千穗町結緣原由，高千穗日華親善協會1990年以民間交流，特地從台灣聘請醫師到町內診療所後，透過逐步交流讓兩地情誼發展至今。花蓮市與高千穗町在2015年5月締結友好城市後，在日華親善協會的居間協調下，2019年10月進一步結盟為姊妹市，萌生現今的友誼發展。

花蓮市與日本高千穗町締結姐妹市3周年，市長魏嘉賢日前應邀訪日，與高千穗日華親善協會會長佐藤哲章，種下一棵中華民國國樹「梅樹」，展現出兩地深厚情誼。（花蓮市公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

日華親善協會慶祝花蓮市與高千穗町從友好城市昇華為姊妹市，特地在市公所訪日期間，於當地「山川不老」街角公園舉辦植樹紀念，並以「梅樹」做為兩國友誼的象徵。

日華親善協會會長佐藤哲章說，這處街角公園有座石碑，是諾貝爾文學獎作家川端康成1964年訪問高千穗時對當地山川的印象而題辭，因此高千穗神社與當地中小企業特地在街角公園設置「山川不老」紀念碑，並種下一棵長野縣的櫻花樹。

他接著說，如今又再此地種下一顆台日友好的梅樹，希望花蓮市與高千穗町能隨這棵樹苗的成長，加深彼此友誼，且兩地能透過文化、經濟和民間交流持續深度發展。

魏嘉賢表示，花蓮市能與擁有深厚歷史文化之都的高千穗結緣，必須感謝高千穗日華親善協會的協助，中文有句成語「前人種樹，後人乘涼」，前輩栽的樹，要過幾輩子之後才能長大成蔭，後人才能乘涼，這比喻前人為後人造福，有如姊妹市的情誼，深信兩地一步一腳印共同推動合作交流，能為堅定的友誼立下良好的基礎。