吳怡農今天舉行政見記者會。（楊亞璇攝）

國民黨昨指控民進黨北市立委補選參選人吳怡農對外募資的壯闊台灣聯盟是「假公益真競選」，將募款費用用於個人選舉，且12月外交部協助外媒採訪壯闊台灣，以國家機器協助吳怡農。吳表示，「如果你堅持要抹黑，到我就好了」，並表示不排除採取法律途徑。

對於被指控募款經費是用在宣傳吳怡農本人，吳怡農今天在政見記者會會後受訪表示，這完全都不符合事實，也嚴重的傷害到壯闊台灣，他有請壯闊台灣的團隊去思考、判斷相關法律途徑，以維護壯闊台灣權益及名聲，他必須再強調一次，團隊人員是分開的、資金也是分開的。

至於本人去提告對國民黨？吳怡農說，因為自己過去這天在準備今天記者會，後續若有具體行動再跟各位報告。

另外，國民黨質疑外媒找外交部來參觀壯闊台灣？吳怡農解釋，壯闊台灣後盾計畫就是民防工作，後盾計畫持續很長一段時間，過去這一年也受到許多外媒關心，也樂意有這個機會，讓更多人、世界看到台灣基層在做的事，讓更多人台灣民眾願意為自己的家鄉多做一點點事情，他是引以為傲的。

吳怡農透露，不久前有另外一個外媒訪問團也想來看後盾計畫內容，跟各位報告並沒有宣傳這件事，因為他知道自己在選舉，可是因為昨天對方陣營開記者會攻擊這塊，只好一一報告後盾計畫內容沒停止、課程持續在進行，不會因為政治操作、抹黑而受到影響，外媒是參訪後盾計畫，觀摩台灣民眾參與創傷急救的訓練。

至於僅募到7萬元代表民眾不認同理念？吳怡農指出，過去幾年最感動就是好多人，不管政黨傾向，看到後盾計畫工作都願意投入，不管教官、志工，還是平日晚上下班後趕過來，參加訓練，還是禮拜天早上一大早爬起來參加訓練，每一個透過具體行動表達對這理念支持，有年輕父母帶9歲小朋友來，有退休阿公、阿嬤跟年輕人一起訓練，看到這一幕讓他最感動，台灣社會對於守護家園有這麼大的共識。

吳怡農說，勸募字號在10月底成立，自10月底還沒公開的募款，目前募款額度7萬元，再次呼籲，昨天對方政黨召開記者會嚴重抹黑後盾計畫這麼多年在做的工作，非常不合理也不公平，他們也沒機會為自己辯護，只有他身為壯闊台灣的理事長在這邊有機會跟大家說明。

吳怡農指出，看到國家面對各種安全挑戰，大家都想盡一份力顧好家園、社區，除了國軍努力之外，民間的準備也非常重要，這也是為何這幾年來，壯闊台灣一個民間團體NGO花這麼多心力，結合志工、教官時間，整個團隊一起推動社會韌性、民防工作，這段時間從北到南到處開課提供訓練，讓更多民眾只要有願意保護家園、為自己社區付出，短短3小時訓練，訓練創傷急救、搜救、滅火、避難管理，這些都是不分黨派，都不是政治問題。

他無奈表示，今天為了一場選舉，對方可以一直開記者會來攻擊這樣的民間努力，為了讓台灣更好、讓社會更安全，對於這樣攻擊非常遺憾，喊話讓民間團體可以繼續做對台灣有幫助的工作。