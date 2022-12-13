據台灣運彩統計，至12日為止，世界盃投注累計銷售達76億元，已超越2018世界盃總銷售70億元。14、15日將進行四強淘汰賽，預期最終四場賽事銷售熱度會持續上升。

台灣運彩表示，四強賽將於14日（三）凌晨3點由克羅埃西亞對戰阿根廷。台灣運彩提供不讓分賠率：克羅埃西亞3.50倍、和局3.10倍、阿根廷1.65倍。15日凌晨3點，則由首次進入四強的摩洛哥對壘上屆冠軍法國，不讓分賠率：摩洛哥5.25倍、和局3.60倍、法國1.35倍。以這兩場賽事的不讓分賠率來看，最終有機會由阿根廷及法國拿下冠軍賽入場門票。

台灣運彩2022世界盃冠軍投注，原本市場看好巴西，因此巴西賠率最低，但自從巴西出局後，賠率也有大幅度的調整，目前賠率最低的是法國，看好有機會該隊有機會連莊，其賠率1.70倍，阿根廷2.25倍居次、克羅埃西亞6.50倍、摩洛哥8.00倍。

台灣運彩表示，目前「金球獎得主」、「金靴獎得主」法國的姆巴佩和阿根廷的梅西都有機會競爭這兩個獎項，「金手套獎得主」則由克羅埃西亞門神利瓦科維奇最被看好，目前該項目持續提供投注中。