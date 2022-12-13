IMF（國際貨幣基金）預估印度2031將成為世界第三大經濟體，未來10年至30年成長性及爆發力可期，尤其在全球歷經通膨、升息與經濟疲軟之際，印度是今年少數維持正成長股市並創新高，主要因經濟成長、人口紅利、財政情況佳，未來股市表現可期，有利持續定期定額投資參與行情。

統計過去20年印度Sensex報酬指數表現，若採取定期定額方式投資，投入5年至10年報酬翻倍，20年更超過300％，且任一時間投入，各個年期都是正報酬。

瀚亞印度基金經理人林庭樟分析，印度在中美競爭、地緣政治緊張狀況下，伺機竄出躍升為第三大勢力，未來印度人口成為世界第一、GDP追趕中美，印度人均收入將從2,200美元增加至5,200美元，提升消費力，可望於2031年成為世界第三大經濟體（目前為第五大）。

林庭樟指出，印度目前經濟與產業活動已超越疫情前的水準，盧比走勢相較其他新興市場貨幣平穩，今明兩年企業獲利平均仍有13％至14％成長率，股市表現將有所支撐。

投資策略方面，林庭樟看好金融、消費、製造等類股，因受惠印度經濟成長、升息題材及內需消費復甦，使得印度股市成為可長期投資持有的資產選擇，建議透過國內印度基金，採定期定額長線布局，獲取複利亮眼的收益。