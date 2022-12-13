女星楊謹華昨（12）日舉辦她45歲生日趴，現場眾星雲集，《華燈初上》的演員也幾乎是全員到齊祝賀，不過在眾多好友分享的照片中，有一位身穿警察制服的男子意外成亮點，讓網友直呼「後面的警察好帥」，而仔細一看竟是許光漢。

楊謹華昨（12）日迎來她45歲生日，而她在社群中曬出一系列慶生照，當天她穿著一身低胸粉色蛋糕裙，開心的與朋友跳舞狂歡，與她平時形象反差相當大，而她也在文中自爆「這就是私下的me，很瘋！螢幕上看到都是ㄍㄧㄥ出來的」最後她許下生日願望「新的一歲的功課，就來學著鬆鬆，鬆也是種態度。祝福我～家人平安，心想事成，身體健康，生日快樂」。

然而，當晚生日趴楊謹華邀請了許多明星好友，而派對結束後好友紛紛上傳照片，其中楊祐寧發出他敞開衣服的照片中，有眼尖網友發現後方有位身穿警察制服，雙手交叉在胸前燦笑得男子相當帥氣，而他竟是許光漢，讓網友直呼「怎麼後面的警察有點帥」、「想看警察」、「有光漢！！！」

事實上，當天出席的好友包括《華燈初上》演員楊祐寧、劉品言、郭雪芙、張軒睿、鄭元暢等，連夏于喬、宋芸樺、名媛孫芸芸也都到場祝福，可見楊謹華在演藝圈的好人緣。