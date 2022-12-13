美國政府在10月初對大陸晶片業發動新一波制裁，在先進製程範圍內，未取得許可證的美國公民、企業與組織禁止協助或參與大陸研發及生產半導體，如今傳出日本、荷蘭加入出口管制的行列，即使細節尚未確定，但大陸晶片業將再次遭遇重擊，有專家則提到，RISC-V晶片設計架構將是大陸最有力的武器。

美媒財經媒體披露，荷蘭與日本預計在未來幾周內，宣布實施與美國出口管制措施相似的新規定，由於研發或生產先進半導體所需要的設備與技術主要集中在荷蘭、日本及美國手上，如果此事成真將切斷大陸提升晶片實力的路徑。

13日上午日本官方已經宣布將在半導體產業對大陸採取出口管制，但未說明細節與影響規模，但外界推測可能禁止14奈米或更先進的晶片設備輸陸。

科技媒體Tech times引述專家看法進行報導，大陸晶片業拿不到西方設備與技術後，完全開源、無需授權費的RISC-V晶片設計架構就成為突圍的關鍵，大陸官方與企業都砸下大量資源進行開發。

報導提到，大陸為了擺脫西方制裁努力進行升級，就如同大陸RISC-V產業聯盟所強調，「這些晶片代表大陸IC設計的先進水準。」目前全球主流的處理器晶片設計架構為Arm，主要用在智慧型手機上，英特爾的X86架構則是個人電腦與筆記型電腦主要的晶片設計架構。