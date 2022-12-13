捷運環狀線北環段CF680B區段標（蘆洲-三重）歷經5次流標後，今（13）日第6次開標，最後有1家廠商投標，北捷局將擇期進行評選作業，確認投標廠商是否符合資格，若符合資格將可順利決標、發包，使環狀線北環段工程再往前邁進一步。

環狀線南環段及北環段共分成8個區段標，其中除了三重北機廠的CF680C於去年由大陸工程以101億餘元得標，並在今年3月3日開工外，其餘區段標皆多次流標，部分區段標已重新上網招標，部分仍由北捷檢討預算當中。

其中南環段的政大-動物園CF670A區段標，原本在上月9日重新上網招標，但北捷方面後續進行更正公告內容，並於本月9日重新上網公告，更正部分為投標須知、契約圖說、契約條款及評選須知等文件內容抽換修改，預計12月21日開標。

對於更正修改的部分，北捷局僅告知以公告內容為主，細節部分則不願多談，新北捷運局亦表示，由於CF670A區段標全線位於台北市轄內，因此權責上尊重北捷局，無法對外代為說明。

至於今日開標的蘆洲-三重CF680B區段標，確定有1家廠商投標，由於目前該標案已不受3家廠商投標的限制，只要投標廠商通過北捷局評選，確認資格符合便可決標並發包開工。