國民黨政策會副執行長李永萍昨批民進黨北市立委補選參選人吳怡農與衛福部前部長陳時中類似，都有「自爆體質」，吳怡農今僅表示，謝謝指教，會更加努力做得更好。

另外，吳怡農近日拋出松山機場遷移議題，但遭質疑恐引發離島病患後送問題。他強調，絕對不能犧牲任何人權益，就像松山機場遷移的議題，有幾個原則要守住，航班、航次不能減少、服務品質要提升。

吳怡農強調，只要願意討論，方法到處都有，直升機的停機坪也可以多加利用，但是要守住這2個原則，不管是台北市還是離島的居民，大家才會放心，這是應該的。

假公益、真助選 藍營批：壯闊台灣就是推廣吳怡農個人品牌
爆吳怡農像極了陳時中 前副市長揭：都有 1種體質
藍營狂攻壯闊台灣 吳怡農不排除法律途徑：抹黑到我為止
#吳怡農 #陳時中 #自爆體質 #立委補選 #松山機場