國民黨政策會副執行長李永萍昨批民進黨北市立委補選參選人吳怡農與衛福部前部長陳時中類似，都有「自爆體質」，吳怡農今僅表示，謝謝指教，會更加努力做得更好。

另外，吳怡農近日拋出松山機場遷移議題，但遭質疑恐引發離島病患後送問題。他強調，絕對不能犧牲任何人權益，就像松山機場遷移的議題，有幾個原則要守住，航班、航次不能減少、服務品質要提升。

吳怡農強調，只要願意討論，方法到處都有，直升機的停機坪也可以多加利用，但是要守住這2個原則，不管是台北市還是離島的居民，大家才會放心，這是應該的。