美系外資針對PC產業釋出最新看法，直言部分PC半成品面臨艱難市場，惟也點出，2023年因成本下滑趨勢下，有助於PC的內存規格加速升級，個股評價上，將瀾起科技升評到加碼，瑞昱(2379)降評至減碼，維持譜瑞-KY(4966)、祥碩(5269)加碼評等。

美系外資表示，目前部分PC半成品面臨艱難市場，這就是為何目前瑞昱、祥碩(5269)目前估值處於谷底，這種趨勢應該會持續到2023年。另一方面，看到PC相關組件的價格壓力越來越大，這能會導致2023年供應商的毛利率下降更多，同時降低PC客戶的負擔，間接引發接口更快的規格遷移(例如DDR5)。

美系外資表示，PC零組件在過去2年有非常強勁的定價上漲空間，例如乙太網控制器在2021年嚴重短缺，多家公司在現貨市場漲價，現在預計2023年價格趨勢將出現重大逆轉，包括CPU、乙太網和Wi-Fi，主要是目前領導的供應商正試圖更快地減少庫存，以及PC端需求持續疲軟，成本結構和庫存消化將導致毛利率在2023年上半年下降。

美系外資表示，隨著成本的降低，以及庫存寬鬆(例如DRAM)，預計PC的BOM(物料清單)成本2023年將下降5.8%(或減少15.7美元)，這讓PC原始設備製造商有更多空間考慮為消費者提供新功能，而內存中的接口遷移(DDR4至DDR5)一直是PC的重點，這將使DRAM模塊成本提高了20~30%，但透過性能改進以及BOM成本節省，可以收斂至10~15%。

美系外資最後說到，如上所述趨勢，將瀾起科技升評到加碼，將瑞昱降評至減碼，維持譜瑞-KY、祥碩加碼評等。預計PC DDR5將提供400~500億美元的新潛在市場規模，DDR5滲透率到2025年於PC的佔比可能達到55%。