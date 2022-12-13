巴哈馬檢察總長辦公室於當地時間周一晚間宣布，已經逮捕在美國申請破產保護的加密貨幣交易平台FTX創始人弗里德（Sam Bankman-Fried,SBF）。巴哈馬當局並表示，美方已經對弗里德提起刑事指控，在收到官方通知後，巴哈馬便展開緝捕工作，未來弗里德可能被引渡回美國受審。

對這位年僅30歲、一度獲得「幣圈金童」名號的年輕企業家而言，這無疑是從雲端直接被打入地獄。在爆發流動性危機的FTX急速殞落之前，弗里德乘著比特幣等加密貨幣的投資熱潮崛起，並以驚人的速度躋身美國頂尖富豪。

總部位於巴哈馬群島的FTX成立於2019年，並在今年11月11日提出破產保護聲請。

此時正值弗里德準備在美國國會聽證會上作證，他料將痛批蘇利文·克倫威爾律師事務所（Sullivan & Cromwell）派出的前律師團、FTX新任執行長John Ray和全球第一大加密貨幣交易所幣安（Binance）。

路透社報導，根據取得的證詞草稿，弗里德將提到的重點包括在客戶資金突然集體外逃後，蘇利文·克倫威爾律師事務所律師要求他提名John Ray出任執行長。幾分鐘之內，在收到數十億美元的新資金後，他就改變了主意，但也被告知為時已晚。

美國國會議員Maxine Waters發布聲明表示，現在弗里德將無法出席作證，並表示對他被逮捕的消息感到驚訝。

弗里德在巴哈馬的住家遭到逮捕，周二當地地方法院將傳他出庭。巴哈馬總檢察長辦公室表示，弗里德應該會引渡回美國受審。

美國曼哈頓檢察官辦公室發言人證實弗里德已在巴哈馬遭到逮捕。美國檢方表示已經收到密封好的起訴書，將在周二公布對弗里德提出的指控。《紐約時報》報導，弗里德將面臨詐欺和洗錢等刑事指控。此外，美國證券交易委員會（SEC）周一宣布，已另外授權對弗里德違反證券法的行為提告。

弗里德和其律師Mark Cohen尚未回應媒體置評請求，蘇利文·克倫威爾律師事務所、FTX公司、FTX新任執行長John Ray和幣安亦尚未發表評論。

FTX的暴斃給本就飽受打擊的密圈帶來更多衝擊。路透報導，加密貨幣產業的厄運可能還沒結束，美國部分檢察官認為他們在對幣安展開長期調查所收集到證據，已足以控告這家全球最大加密貨幣交易所及部分高層。幣安發言人對此表示毫無所悉，且即使知情，也不便發表評論。

目前比特幣小漲1.5%，報17,171.95美元，但今年以來已下跌超過60%。