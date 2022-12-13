在國科會尖端科學研究計畫長期支持下，台北醫學大學醫學科技學院院長裘正健組成跨領域團隊，解密動脈硬化症形成的分子機制，首次成功發現動脈硬化症重要的診斷與治療新穎分子標靶，有助於開發心血管疾病的藥物，相關成果登上國際頂尖期刊《歐洲心臟雜誌》。

心血管疾病是國人及全球死亡的頭號殺手，而動脈粥狀硬化則是誘發心血管疾病的重要危險因子。臨床醫學證據顯示，動脈粥狀硬化好發於血管彎曲或分歧處附近，而此區域的血液流動特別複雜，其所產生的擾流與剪力，被認為是參與調節血管壁發炎與動脈硬化形成的重要因子。

裘正健所率領的「血管分子生物工程」研究團隊利用前瞻最新的跨領域技術，提出創新設計，結合了新穎的實驗豬及轉殖基因鼠模型、體外流動室模型、大規模磷酸化蛋白質體學，以及冠狀動脈疾病患者的臨床標本，首次開發出極重要的心血管疾病動脈粥狀硬化症的診斷與治療新分子標靶-紐蛋白。

研究團隊更進一步針對冠狀動脈疾病患者的臨床標本進行分析，結果顯示血管內皮紐蛋白絲氨酸721磷酸化是動脈粥狀硬化進展的關鍵臨床病理生物標誌物，而血清中紐蛋白絲氨酸721位置的磷酸化水平亦是診斷冠狀動脈疾病進程極有價值的生物標誌物。

這項創新的科研發現，血管內皮及血清中紐蛋白絲氨酸721位置的磷酸化水平是臨床評估和治療早期動脈粥狀硬化的極重要關鍵分子靶點，將有助於開發心血管疾病相關的創新診斷方法治療藥物。