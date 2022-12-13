凱基證券員工主動發起淨灘活動，今年全台淨灘場次創下國內金融業第一。凱基證券鼓勵員工持續關心環境及弱勢，根據環保署海岸淨灘認養系統資料顯示，截至今年12月初，同仁主動發起25場淨灘活動，共計430人參與，累積撿拾海洋廢棄物超過900公斤，足跡從新北萬里、宜蘭蘇澳、高雄旗津到屏東小琉球等地，都有凱基人淨灘的足跡，展現守護海岸線的熱心及行動力。

凱基證券表示，近年全球企業對於環境保護的意識提高，今年不僅規畫多元志工活動並鼓勵同仁積極參與讓大眾關注弱勢及環境議題，期以善盡企業社會責任，更開設企業內部志工訓練線上講座，讓員工深入了解永續環境的重要性，除了與環保團體「海湧工作室」合作線上講座，透過專業課程讓同仁具體了解淨灘活動及認知海洋垃圾的重大威脅；也攜手農業社會企業平台「鄰鄉良食」，邀請績優青農分享關懷土地的友善農作方式，進一步舉辦多場「助小農下田去」志工活動，透過體驗農事的實際行動支持小農，也為綠化地球出一份力。

秉持「公平同理，待客如己」的服務理念，凱基證券亦與多家公益團體合作關心弱勢族群，連續兩年舉辦的「發票助憨兒」活動，凱基人協同家人一起捐發票幫助喜憨兒基金會，幫助憨兒擁有自力更生的機會，今年截至11月底已募集超過11萬張發票，募集數量跟去年平均相比大幅成長四倍；也長期合作愛盲基金會、有聲書協會協助盲人，凱基人今年捐出近500本書籍轉為盲人的愛心善款，也完成超過1,000本電子書編排，期盼幫助視障朋友重建人生；今年9月起更合作新北市玩具銀行，透過每月志工組團協助清潔、整理二手玩具，一起將愛心傳遞給弱勢及偏鄉孩童。

凱基證券從去年起更推動「志工假」制度，除了讓員工透過親自參與志工活動的過程，理解永續的重要性；更打造出「首選雇主」的工作環境，讓員工可以樂於參與志工活動，凝聚對公司的向心力，同時在職場上展現更優質的服務，期能幫助客戶迎向富足未來，落實品牌宣言「致力于您的富足人生」。