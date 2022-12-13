和大集團旗下高鋒工業今年前三季營收規模擴大、毛利率提升至20.63％，轉虧為盈，EPS回升至0.54元，前11月合併營收破19億元，全年營收及獲利可望優於去年。13日下午參加元富證券主辦線上法說會，說明營運現況及未來營運展望。

高鋒第三季合併營收5.69億元，認列轉投資和大等公司發放現金股利1千多萬元，匯兌收益0.42億元的挹注，EPS從去年同期0.22元增加至0.31元。前三季合併營收15.82億元，本期淨利0.57億元，去年同期每股虧損0.27元轉盈，EPS回升至0.54元。

高鋒11月合併營收1.61億元，年減17.22％；前11月合併營收19.04億元，年增6.93％。高鋒表示，高鋒目前在手訂單不如之前熱絡，訂單能見度看到明年第一季，11月營收下滑主因是外在環境不佳，客戶下單卻不拉貨所致，12月出貨努力維持11月水準，全年營收可望超越去年度19.5億元，獲利也會優於去年。