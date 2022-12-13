新冠本土個案人數近日反轉走升，有不少人是二度感染，小兒科醫師黎博彥發文分享，一名女患者曾在9或10月確診，近日突然覺得全身痛、忽冷忽熱，他一看就有預感會是新冠肺炎，最後結果也一如他猜測，快篩陽性確診，這樣的狀況讓他崩潰直呼「這個疫情真的沒完沒了！」

小兒科醫師黎博彥在臉書粉專上分享，一位女患者來看病，說自己全身痠痛、忽冷忽熱，甚至還會打冷顫，除此之外沒有其他症狀。他替女患者稍作檢查後，發現鼻腔有些紅腫，腸胃與泌尿道系統都沒有問題，量體溫也是36.2度沒發燒。

黎博彥表示，由於女患者說曾在9或10月感染過新冠肺炎，因此他決定先替女患者做流感快篩，結果是陰性，這時他隱約覺得女患者可能又確診了，為了保險起見，他也安排女患者做新冠肺炎的檢查，結果竟然陽性確診。

黎博彥崩潰直呼，明明確診才不到3個月，結果竟然又驗出陽性，這個疫情真的沒完沒了，真的快要讓它煩死了。