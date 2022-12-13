糖根據甜度、精煉程度分不同種類，一名人夫表示，日前老婆請他幫忙買紅糖回家，便去超市買了一包印有「紅糖」字樣的糖回家，但老婆卻說買錯了，買成黑糖，人夫一頭霧水「不然這是什麼糖？」文章引起網友討論，多數網友猜測，原PO老婆應該是指「赤砂」，也就是買二號砂糖才對。

這名男網友在臉書「爆怨公社」說，老婆要他下班順道買紅糖回家，「我買了，結果她說這是黑糖不是紅糖？」貼出照片為證，外包裝寫著超大的「紅糖」二字，但老婆卻說是黑糖，讓原PO很困惑，上網求解「這到底是什麼糖？」

其他網友們看到後表示「老婆太高估老公了」、「你這個是黑糖，她應該要二砂」、「你眼中的紅不是老婆心中的紅」、「煮綠、豆紅豆的二砂唷」、「特砂（白）、二砂（紅）、紅糖（黑）」。還有內行網友解釋，原PO老婆要「紅糖」也就是紅色的糖，在臺語叫「赤砂」，包裝會寫二砂或二號砂糖，更提醒原PO「還要記得問要買粗的還是細的，不然又要再吵一架。」

根據台糖官網介紹，二號砂糖稱作黃糖，差別在於精煉程度與礦物質含量不同，精煉程度由高到低依序為白糖、黃糖、黑糖。其中黑糖、黃糖口感較甜，白糖甜度稍低，紅糖跟黑糖其實一樣，差在糖漿比例與顏色略有差異。