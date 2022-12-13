空間不設限！台北時代寓所打開飯店大門，創造全新空間功能與業界新型態，宣布邀約各界新興、設計品牌進駐飯店，將其自家品牌之靈魂、精彩生活注入於飯店內，讓下榻的旅客及社會消費者不僅能在此感受到時間、空間氛圍和設計裝置所帶來的內心共鳴，更能體驗台北時代寓所與各界品牌合作帶來的全新活力及氛圍。

台北時代寓所總經理林桂玉表示，台北時代寓所期許成為國內外旅客探索台北的起點和中繼站，除了備品均為台灣優質品牌之外，一樓大廳也陳列了世界各地的當代作品供旅客駐足欣賞。而飯店自開幕以來，受到各大品牌的喜愛，異業合作推出各種專案的同時，也不斷接到電話詢問，希望能有更多合作可能。

林桂玉表示，藉著這次機會，想公開募集各種創意快閃活動或短中長期的駐點提案，將館外體驗進一步延伸至一樓大廳的蝴蝶森林區，更希望能藉由此次活動，讓台北時代寓所和新興品牌跨界玩出新高度。

台北時代寓所的蝴蝶森林區，位於飯店一樓挑高八米的大廳，是最適合展示主打商品的區域；一旁提供舒適摩登的家具與金屬線條打造的現代設計感，而大片的落地玻璃將室外的景觀公園與室內溫暖空間相互連結，區域內的３０個座位，是朋友相聚或商務洽公的極佳選擇。自即日起，歡迎各界達人一同透過美食餐飲、職人創意、或藝術領域…等，向台北時代寓所提案有趣的新型態聯名活動。