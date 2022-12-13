中國半導體面臨美國打壓之際，日媒報導，華為已開始著手重構中國的半導體供應鏈。美國10月初再度加強對中國的晶片制裁，中國要開發最尖端產品，並達到自給率目標70％，但前方依然艱險。

日本經濟新聞報導，經採訪多位業界人士及實地採訪調查後發現，華為結合許多地方政府出資成立的企業，提供技術方面的支持，希望打造自主製造供應鏈，在中國國內實現穩定採購。

福建省晉華積體電路有限公司（JHICC）是大陸中央政府支持、福建省政府等出資成立的企業，一名向該工廠提供設備的相關人士說，2018年被美國以竊取美光商業機密為由制裁、幾近停擺的工廠，已經悄悄復工復產。

據多名相關人士透露，近期一個神秘大客戶出現，那就是也被美方制裁的華為，在技術和採購等方面為晉華重新投產提供了支持。晉華近期更向供貨商表示，2024年目標是產能翻倍。

在晉華工廠的對面，從事半導體封裝等業務的渠梁電子有限公司正在推進工廠二期工程的建設工作。廠區內的招聘等相關負責人稱，大多數產品面向華為。

華為將目光轉向了在國內重構供應鏈上。報導稱，包括合作的半導體企業在內，華為近幾年加上地方政府支持的投資額，預計將達到4000億元人民幣。

除了福建之外，還能在北京、山東、湖北、廣東隱約看到華為提供的支持。在華為總部附近的深圳市，2021年才成立的半導體企業「深圳市鵬芯微積體電路製造有限公司」正在建設新工廠。相關人士指出，這家企業將成為面向華為的重要生產基地。

在深圳，除了鵬芯微，還有深圳市鵬新旭技術及深圳市升維旭技術兩家企業也計劃建設半導體工廠。所有企業都是深圳市政府下屬的投資公司全額出資。相關人員表示，華為有可能成為大客戶。

對中國而言，建立不受美國制裁影響的自主供應鏈是最重要的課題。2015年，中國提出了將當時在10％左右的自給率到2025年提高到70％的目標。